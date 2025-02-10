شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة مياه تنفذها شركة "مدكور" المصرية بغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال زيارته العاصمة الغينية "مالابو"، لبحث مجالات التعاون المشترك، تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظيره الاكواتورى كليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية، مشروع محطة معالجة مياه تنفذها شركة "مدكور" المصرية.

واستمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركة الذين أكدوا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة يبلغ 1500 م3 يوميا، ومدة تنفيذها 6 أشهر.

وعبر الوزير عن سعادته بتوسع الشركات المصرية فى أعمالها بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة داعمة دوما لهذا التوجه، الذى يسهم فى توطيد العلاقات مع الأشقاء بالقارة.