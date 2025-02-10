شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة اليوم الإثنين باستثناء مواد البناء والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وانخفض قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%.

كما تراجعت قطاعات العقارات، والموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ونزل قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، 1.1%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضعوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر للألومنيوم، ومدينة مصر للإسكان والتعمير فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 4.78%، واستحوذت المؤسسات على 22.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 133.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 182.1 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.