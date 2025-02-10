تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2025 أمام الجنيه بعد غلق التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2025 أمام الجنيه المصرى، بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار بعد غلق التعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء، و50.33 للبيع، و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء، و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الاثنين، كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



