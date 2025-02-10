أمير منطقة حائل يستقبل رؤساء اللجان الوطنية في اتحاد الغرف التجارية السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, في مكتبه اليوم، رؤساء اللجان الوطنية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة حائل هاني الخليفي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال وإنجازات الغرف السعودية، ومناقشة دور اتحاد الغرف في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة, وسبل التعاون بين الإمارة واتحاد الغرف التجارية السعودية.

وقدم الخليفي شكره لسموه على تمكين ودعم القطاع الخاص في المنطقة، مؤكدًا دور اتحاد الغرف في دعم الفرص والمبادرات بالمنطقة.

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