مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12471 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 2.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 12471.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 277 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البابطين، وأنابيب الشرق، ومكة، والماجد للعود، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والأسماك، ولجام للرياضة، وثمار، وبرغرايززر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 6.32%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وسماسكو، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والأهلي، والراجحي، أرامكو السعودية، وجبل عمر الأحمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 12.11 نقطة ليقفل عند مستوى 31426.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 77 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 10 ملايين سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط