حساب المواطن: 3.1 مليارات ريالات لمستفيدي دفعة شهر فبراير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 3.1 مليارات ريالات مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثمانين أكثر من 10 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 232 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 73% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.5 ملايين مستفيد.

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