الاقتصاد

البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 22.6% فى يناير 2025

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البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 22.6% فى يناير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب – أحمد يعقوب

الإثنين، 10 فبراير 2025 05:38 م

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

 

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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