شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 10- 2- 2025 بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 10 -2-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في ختام التعاملات، وسط تراجع طفيف ما بين قرشين إلى 3 قروش حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.9 جنيه للشراء 163.03جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 10 -2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.9 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.04 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.7 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.7 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.5 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.