شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: السعودية أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة بمجال التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن السعودية تعدّ أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة بمجال التكنولوجيا متجاوزة أوروبا ومجموعة العشرين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي في فعاليات ليب 25 اليوم الإثنين أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار التقني عبر استقطاب الشركات العالمية وبناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والكمّية.
ولفت السواحة إلى أن السعودية وبفضل استثماراتها الطموحة في التقنيات الحديثة، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي، مشددًا على أهمية الشراكات الإستراتيجية في دفع عجلة التحول إلى العصر الذكي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوه السواحة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمجالات التحول الرقمي في المملكة والذكاء الاصطناعي، وتضافر الجهود الحكومية في هذا الشأن.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي في فعاليات ليب 25 اليوم الإثنين أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار التقني عبر استقطاب الشركات العالمية وبناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والكمّية.
توجه مستقبليأشار إلى أن التوجه المستقبلي يتطلب استباق التغيرات وتحليل اتجاهات السوق بدقة، لضمان الريادة والانتقال إلى العصر الذكي.
ولفت السواحة إلى أن السعودية وبفضل استثماراتها الطموحة في التقنيات الحديثة، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي، مشددًا على أهمية الشراكات الإستراتيجية في دفع عجلة التحول إلى العصر الذكي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
مشروع غلامواستعرض الوزير مشروع "عَلّام" الذي يُعد أكبر نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي باللغة العربية بالشراكة مع سدّايا وIBM، منوها بتدريب هذه النماذج على بيانات ضخمة تعكس الفهم العميق للغة العربية وأساليب استخدامها المختلفة.
ونوه السواحة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمجالات التحول الرقمي في المملكة والذكاء الاصطناعي، وتضافر الجهود الحكومية في هذا الشأن.