شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: السعودية أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة بمجال التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية