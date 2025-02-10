شكرا لقرائتكم خبر عن للخلف در.. سعر الذهب اليوم يتراجع الآن فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في التعاملات المسائية عقب تسجيل أعلى مستوى قياسي في تاريخ الذهب فوق 2905 دولارات بالجلسة الصباحية في البورصة العالمية مما دفع سعر الذهب في مصر لتسجيل مستويات هي الأعلى منذ عام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة إلى 2898 دولاراً للأونصة ولا يزال الذهب قرب أعلى مستوى في تاريخ تسعير المعدن النفيس، وساهم تراجع الذهب العالمي في هبوط سعر الذهب في مصر.

ومن المتوقع أن يواصل التذبذب في سعر الذهب في مصر، اليوم الاثنين في سوق الصاغة في مصر، ويسجل الذهب الآن عيار 21 ليتجاوز 4050 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4634 جنيها.

عيار 21 يسجل 4055 جنيها.

عيار 18 يسجل 3476 جنيها.

عيار 14 يسجل 2703 جنيهات.

الجنيه الذهب 32440 جنيها .



ويسعى المستثمرون لشراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.