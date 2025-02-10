شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير مسبوق فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل قمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الأوقية 2905 دولارات لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب عالمياً.

وانعكس هذا الارتفاع في البورصة العالمية على أسعار الذهب بمختلف عياراته في السوق المصري ليسجل صعوداً بحوالي 65 جنيها منذ فتح التداول على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 4645.75 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4065 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3484.25 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2710 جنيه.

- الجنيه الذهب 32520 جنيه.

متغيرات السوق العالمية تحكم التداول

هذه الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول في الأسواق المصرية وقد تتغير على مدار اليوم صعودا وهبوطا نتيجة تغيرات البورصة العالمية.