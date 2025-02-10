شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يشهد اصطفاف معدات النظافة لتعزيز الخدمات البيئية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، اصطفاف معدات النظافة العامة بالمنطقة السابعة، والتي تشمل الحي السكني التاسع، والمنطقة التاسعة التي تضم الأحياء (29، 31، 33، 39). تأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات البيئية، وتحسين المشهد الحضاري للمدينة، بما يتماشى مع مكانتها كواحدة من أبرز المدن الصناعية والعمرانية الحديثة.

وخلال الفعالية، تم استعراض جاهزية المعدات التابعة لشركة الصفا، المسؤولة عن تنفيذ أعمال النظافة بالمنطقة، حيث أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لضمان إزالة المخلفات بشكل دوري، ورفع مستوى النظافة، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة تخدم سكان المدينة والعاملين بها.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية المتابعة المستمرة لأداء الشركات العاملة في قطاع النظافة، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة ينفذها الجهاز لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستدامة البيئية. كما أوضح أن الجهاز يتبنى أحدث المعدات والتقنيات في إدارة المخلفات، بهدف رفع كفاءة عمليات النظافة، وتوفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين في المدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ خطط التطوير البيئي، بما يضمن تقديم خدمات نظافة متكاملة ومستدامة، تواكب التوسع العمراني الذي تشهده العاشر من رمضان، وتعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية وسكنية متميزة.