شكرا لقرائتكم خبر عن إي إف جي هيرميس تعين دكتور خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن تعيين دكتور خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بالتوسع بنطاق تواجدها وتعزيز نمو عملياتها في المملكة وفقًا لرؤية السعودية 2030.

ويتمتع دكتور خالد السويلم بخبرة واسعة ومهارات قيادية متميزة في قطاع الاستثمار على مستوى العالم، حيث ينفرد بتبني أحدث الأساليب الابتكارية لإدارة الاستراتيجيات المالية. وقد نجح السويلم في إحداث تغير جذري في القيادة الفكرية لاستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، وذلك بصفته باحث زائر في مركز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية ومبادرة ستانفورد للاستثمار طويل الأجل. وخلال مسيرته المهنية الناجحة، شغل السويلم منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية هامة في نفس المؤسسة منذ عام 1991.

علاوة على ذلك، حصل السويلم على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو وزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة هارفارد، وتمتد خبرته إلى المجال الأكاديمي، حيث عمل كزميل خبير في كلية كينيدي بجامعة هارفرد، فضلًا عن شغله منصب كبير مستشاري الصناديق السيادية العالمية في شركة Ninety One لإدارة الأصول، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة Ninety One Capital بالمملكة العربية السعودية. ونظرًا لمسيرته المهنية الحافلة، سيقود السويلم دفة الابتكار والنمو في إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية لتسطير فصل جديد من الإنجازات.

وفي هذا السياق، أعرب محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بتعيين دكتور خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركة إي اف چي هيرميس التابعة بالمملكة العربية السعودية ("EFG Hermes KSA"). لما يحظى به من خبرات واسعة ومهارات قيادية استثنائية في قطاع الاستثمار، والتي ستساهم في تعزيز جهود الشركة لمواصلة التوسع بنطاق أعمالها في المملكة، مؤكدًا على ثقة الشركة في قيادته الرشيدة ورؤيته التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية التي تتبلور في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أشار سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، إلى أن تعيين دكتور السويلم سيسهم في دعم جهود الشركة لمواصلة التوسع بنطاق عملياتها وتوفير المزيد من الحلول المالية الابتكارية التي صممت خصيصًا لتلبية الاحتياجات دائمة التغير للسوق السعودي، مؤكدًا أن خبراته الواسعة ومهاراته القيادية المميزة سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على تقديم أفضل الخدمات المالية في جميع أنحاء المملكة.

وتعليقًا على توليه المنصب الجديد، أعرب دكتور خالد السويلم رئيس مجلس إدارة شركة EFG Hermes KSA، عن سعادته بالانضمام للشركة في هذه الفترة المحورية في مسيرتها وفي تاريخ السعودية، مؤكدًا على التزام الشركة الراسخ تجاه المملكة ودورها الحيوي في قيادة قطاع الخدمات المالية بالبلاد. وأضاف السويلم أنه يتطلع إلى المساهمة في تعزيز نمو ونجاح الشركة عبر تضافر الجهود لتعزيز الابتكار المالي ودعم أهداف المملكة على المدى الطويل.

