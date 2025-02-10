شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بالغرفة الأمريكية: الاقتصاد المصرى يمتلك فرصا رغم تحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن سليمان، أن مصر يمكنها أن تكون وجهة استثمارية مهمة، ولا سيما في العديد من المجالات منها مجال اللوجستيات وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أشار إلى أن هناك فرصا متنوعة وعلاقات قوية مع أوروبا يتم استثمارها في العديد من المجالات، وفي العديد من الصناعات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب وجود تحديات أيضا.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة الأمريكية اليوم، بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأليكس سيجورا ممثل صندوق النقد والدكتورة عبلة عيد اللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية وطارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية.

ومن جانبها تطرقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري والتي تؤثر علي مختلف القطاعات منها توترات البحر الأحمر وحرب غزة.



ايمن سليمان

وأشارت إلى أن التحدي ليس فقط قناة السويس وقلة حركة الملاحة فقط، لكن هذا التحدي يخص الممر العالمي لحركة التجارة العالمية في ظل الوضع السياسي الحالي.

ومن جانبه أشار مروان السماك خبير ملاحي إلي ما تشهده مصر من تحدي يتمثل في انخفاض عدد السفن في قناة السويس، لافتا إلي المشروعات العملاقة لتطوير موانئ البحر المتوسط وتدشين محطة تحيا مصر1 ومحطة الدخيلة للحاويات وغيرها من اللوجستيات التي تساهم فى دعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير بالرغم من تعدد التحديات منها حرب غزة، وتبعات الحرب على الاقتصاد.



