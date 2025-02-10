شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 10فبراير 2025.. الجنيه الذهب يرتفع 80 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الإثنين ارتفاعا ملحوظا متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة.

ووفقا لآخر التحديثات سجل الجنيه الذهب مبلغ 32600 جنيه، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أى مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4657.25 جنيه.

عيار 21 يسجل 4075 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3492.75 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2716.75 جنيها.

الجنيه الذهب 32600 جنيها.



واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي، وتزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.