شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 10-2-2025 أمام الجنيه المصرى بختام التعاملات.. مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 10-2-2025 استقراره امام الجنيه المصرى، منذ الساعات الأولى وحتى نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الإثنين حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الإثنين كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



