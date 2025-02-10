شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.36% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضعوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر للألومنيوم، ومدينة مصر للإسكان والتعمير فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.