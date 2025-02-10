شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية تناقش فرص الاستثمار والنمو فى مصر والتحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن هناك العديد من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تؤثر على الاقتصاد، بجانب وجود العديد من الفرص التي تمكن مصر من الابحار في تلك الأجواء الصعبة.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة الأمريكية اليوم، بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأليكس سيجورا ممثل صندوق النقد والدكتورة عبلة عيد اللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية وأيمن سليمان الرئيس السابق للصندوق السيادي.

ومن جانبه أكد أليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر علي وجود تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري منها حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر، علاوة علي التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المتعلقة بالتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن هناك فرصا للنمو ولدفع القطاع الخاص من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ، في ظل التعداد السكاني الكبير، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمصر.

ومن جانبه أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي ستيفان جمبرت، لاهمية خلق الوظائف وتحقيق النمو المناسب في العديد من القطاعات، مدفوعا بعمل القطاع الخاص مع قدرة الحكم علي تنفيذ خطط محكمة محددة المواعيد.

وأوضح أن معدل النمو في مصر يصل لنحو 5‎%‎، ويحتاج الي الزيادة مع زيادة معدل الاستثمار لنحو 20‎%‎ .























