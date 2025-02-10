شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 10- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منتصف التعاملات استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10 -2-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في منتصف التعاملات، وسط تراجع طفيف ما بين قرشين إلى 3 قروش، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.9 جنيه للشراء 163.03جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 10 -2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.9 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.04 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.7 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.7 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.5 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.