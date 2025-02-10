شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 10-2-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشرموقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 10-2-2025 فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.74جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.



