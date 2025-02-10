شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وبلغ حجم التداولات 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 30058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 37327 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 8650 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 11785 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 10112 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 64 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والشرقية-إيسترن كومباني، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميز للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد مليون سهم، 3300 سهم، 3121 سهم، 2500 سهم، 75 ألف سهم، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 42 ألف سهم، 4065 سهمًا، 1.5 مليون سهم، 25 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 70 ألف سهم، 3 أسهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، ورابة القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5.8 مليون سهم، 6 ملايين سهم، 57.4 ألف سهم، 105 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 22.9 ألف سهم.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 450 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 700 ألف سهم خزينة.

أعلنت شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، عن بيع المساهم حسام عبد القادر سلامة عدد 32.5 مليون سهم بسعر 1.858 جنيه بقيمة إجمالية 60.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 45.1% إلى 42.78%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع المساهم نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دابل عدد 65 مليون سهم بسعر 0.277 جنيه بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.88% إلى 3.57%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات مجمعة بلغت 11.2 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 يناير 2025، وسجلت الأرباح التشغيلية بلغت 4.2 مليون دولار، في حين أظهرت نتائج أعمال المجموعة صافي أرباج من العمليات المستمرة قدرها 2.3 مليون دولار، بينما سجلت العمليات غير المستمرة خسائر بلغت 5.6 مليون دولار.

حققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت 1.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 18.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 2.9 مليون جنيه.

حققت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 194.8 ألف جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 3.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 326.2 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 1.9 مليون جنيه.



