شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: لا أريد شراء «تيك توك» في أمريكا لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر أغنى رجل في العالم المليادير الأمريكي إيلون ماسك إنه غير مهتم بشراء "تيك توك" موقع الفيديو والتواصل الاجتماعي المهدد بالحظر في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع مالكه الصيني شركة "بايت دانس"، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية. إيلون ماسك يحسم أمره مع "تيك توك" وأدلى ماسك بهذه التصريحات - وهي الأولى له حول موضوع شرائه لتطبيق تيك توك - في مؤتمر في ألمانيا استضافه ماتياس دويبفنر الرئيس التنفيذي الملياردير لمجموعة "أكسل سبرينجر" الإعلامية الألمانية.

وقال ماسك، الذي انضم إلى المؤتمر عن بعد عبر الفيديو والذي نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية: "لم أتقدم بعرض لشراء تيك توك ليس لدي أي خطط لما سأفعله إذا كنت قد امتلكت تيك توك"، مشيرًا إلى إنه لا يستخدم تيك توك شخصيًا.

اقرأ أيضاً: إيلون ماسك ينفي شراء تيك توك في أمريكا: "لا استخدمه شخصيًا" ماسك يريد "بناء شركة من الصفر" وأكد ماسك، الذي اشترى تويتر في عام 2022 قبل إعادة تسميته بإكس: "لست متحمسًا لشراء تيك توك".

وقال إن شراء تويتر كان استثناءًا وأنه اشترى تويتر "للحفاظ على حرية التعبير"، فــ"عادةً ما أقوم ببناء شركات من الصفر". الصين تريد ماسك.. ولكن في يناير، ذكرت بلومبرج أن المسؤولين الصينيين يقيمون إمكانية السماح لأغنى شخص في العالم والحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب بالاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة إذا فشلت الشركة في وقف حظرها.

وفي أحد السيناريوهات، كان سيتولى ماسك السيطرة على تيك توك في الولايات المتحدة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرج.

اقرأ أيضاً: صندوق أمريكا السيادي الجديد.. ما هو ولماذا يركز على «تيك توك»؟ أوامر ترامب لصفقة "تيك توك" في اليوم الأول لترامب في منصبه، وقع الرئيس الأمريكي المثير للجدل في أمريكا والعالم على أمر تنفيذي أوقف مؤقتًا البيع القسري أو إغلاق تيك توك ما أعطى الشركة وشركتها الأم الصينية مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

جاء الأمر بعد ساعات من تنصيب ترامب، الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة "باست دانس" شو تشيو. تحول في حظر "تيك توك" كان هذا الأمر بمثابة أحدث تحول في الجهود التي استمرت لسنوات في واشنطن لحظر التطبيق بسبب مخاوف أمنية.

غير ترامب - الذي دافع عن الحظر خلال ولايته الأولى - رأيه بعد أن ساعده التطبيق في الفوز بأصوات الناخبين الأصغر سنا.

قال: "لقد فزنا بأصوات الشباب أعتقد أنني فزت بها من خلال تيك توك لذلك لدي مكان دافئ في قلبي لتيك توك". ماسك يغير رأيه ولهذا تقول بلومبرج بأن ماسك مثل ترامب يمكنه دائمًا أن يغير رأيه وربما يتغير موقفه من تيك توك ويشتريه رغم حسم الحالي.

قال ترامب إنه سيكون منفتحًا على مناقشات مع ماسك الذي تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملته الرئاسية أو رئيس شركة "أوراكل" لاري إليسون لشراء التطبيق كجزء من مشروع مشترك مع الحكومة الأمريكية.

قبل أيام، وقع ترامب أيضًا على أمر تنفيذي منفصل قال إنه سيوجه المسؤولين لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي يمكن استخدامه لتسهيل بيع تيك توك.

رفضت شركة بايت دانس بيع تيك توك على الرغم من أن المشترين المحتملين قالوا إنهم يأملون أن يؤدي حكم المحكمة العليا بدعم قانون الأمن القومي الذي يجبر الشركة على بيع الخدمة أو إغلاقها في الولايات المتحدة إلى دفعها إلى إعادة النظر.