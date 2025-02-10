شكرا لقرائتكم خبر عن "نيسان" تتصدر تراخيص السيارات تليها هيوانداى خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر يناير 2025، عن تصدر العلامة اليابان "نيسان" المركبات الأعلي ترخيصا وتأمينا حيث بلغت ترخيص وتأمين 1794مركبة بالترتيب العام.

وكشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري والأهرام أن العلامة الكورية "هيونداى" قد سجلت ترخيص وتأمين حوالي 1521 سيارة عن نفس الفترة.

وجاء في المركز المركز الثالث العلامة الكورية "شيفورولية" بواقع 1474 سيارة، وفى المركز الرابع العلامة الصينية "شيرى" بواقع 1463مركبة.

كما كان المركز الخامس من نصيب العلامة الصينية "إم جى" بواقع 1400مركبة وفي المركز السادس مرسيدس 865 وفي المركز السابع تويوتا 761مركبة وفي المركز الثامن كيا 577 مركبة وفي المركز التاسع ميتسوبيشى 507 وفي المركز العاشر سكودا 503 سيارة.