شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة العالمية فى أعلى مستوى.. وقفزة كبيرة فى سعر الذهب اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الذهب اليوم الإثنين لأعلى مستوى قياسي سجلته الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.58% لتصل إلى 2,924.30 دولاراً، في حين ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.63% إلى 2,898.28 دولاراً للأونصة.

ومن المتوقع أن يقفز سعر الذهب في مصر، اليوم الاثنين مع فتح سوق الصاغة في مصر، ويسجل الذهب الآن عيار 21 قرب 4050 جنيهًا لأول مرة منذ يناير 2024.

ويسعى المستثمرون لشراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4628 جنيها.

عيار 21 يسجل 4050 جنيها.

عيار 18 يسجل 3471 جنيها.

عيار 14 يسجل 2700 جنيه.

الجنيه الذهب 32400 جنيه.