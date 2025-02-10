شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4571.5 جنيه للبيع، و4542.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4190.5 جنيه للبيع، و4164.25 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، 4000 جنيه للبيع، و3975 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3428.5 جنيه للبيع، و6407.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2666.75 جنيه للبيع، و2650 جنيها للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، 2285.75 جنيه للبيع، و2271.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 32 ألف جنيه للبيع، و31800 جنيه للشراء.