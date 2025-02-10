الاقتصاد

مجلس إدارة «الأسماك» يوصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «الأسماك» يوصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة للأسماك، أمس، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 334,930,200 ريال.
وأضافت أن زيادة رأس المال ستدعم تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية ودعم أنشطتها المستقبلية.
وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
ونوهت بالإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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