شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تتوسع فى صناعة التعهيد.. أبرز الأسئلة والأجوبة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت شركة TTEC الأمريكية الرائدة في مجال تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء مقرًا جديدًا في مصر، ما يعكس النمو المستمر في صناعة التعهيد في البلاد، يأتي هذا الافتتاح في وقت تشهد فيه مصر تحولا رقميا ملحوظا، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ما هي شركة TTEC؟

شركة TTEC هى شركة عالمية رائدة فى ابتكار تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء، وتوفر حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب العملاء عبر منصات متعددة القنوات.

أين تم افتتاح مقر تى تك الجديد فى مصر؟

تم افتتاح مقر TTEC فى المنطقة التكنولوجية بالمعادي، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمى لصناعة التعهيد.

متى بدأت شركة تي تك ملياتها في مصر؟

بدأت شركة TTEC عملياتها التجريبية في مصر في عام 2023، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصل عدد موظفيها إلى نحو 260 موظفًا في 2024.

ما هي خطط تي تك المستقبلية في مصر؟

تخطط الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر وزيادة عدد موظفيها ليصل إلى 800 موظف بحلول عام 2026، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

كيف يسهم هذا التوسع في الاقتصاد المصري؟

التوسع في مركز TTEC يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في زيادة صادرات مصر من خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

ما هي المهارات التي يعتمد عليها موظفو TTEC في مصر؟

يتمتع موظفو TTEC في مصر بمهارات لغوية متعددة تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والروسية، مما يجعلهم قادرين على تقديم حلول متكاملة لأسواق مختلفة.

ما هي أهمية افتتاح TTEC في تعزيز دور مصر كمركز تعهيد عالمي؟

افتتاح TTEC يعزز دور مصر كمركز محوري لتصدير الخدمات الرقمية، ويؤكد قدرة مصر على استقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

ما هو حجم الصادرات الرقمية؟ وما هو المستهدف؟

بلغت قيمة الصادرات الرقمية 6.2 مليار دولار وتسهى الحك منى لزيادتها إلى 9 مليار دولار في عام 2026.