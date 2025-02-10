شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية سجلت اليوم الاثنين انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت بحوالي 5 جنيهات للكيلو الواحد، مشيرا إلى تراجع السعر النهائي للمستهلكين بعد ارتفاعات ملحوظة نتيجة برودة الطقس.



وفيما يلي أسعار الدواجن اليوم الاثنين:

سعر الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا

سعر الدواجن الساسو: 92 جنيهًا

سعر الكتكوت الأبيض: 45 جنيهًا

سعر الكتكوت الساسو: 13 جنيهًا

سعر أمهات الدواجن البيضاء: 65 جنيهًا

وقال "السيد"، أن الأسواق شهدت زيادة في المعروض من الدواجن، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، متوقعًا أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأيام القادمة مع تحسن حالة الطقس وزيادة المعروض وتراجع الطلب.