شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «العقارية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-02- 2025م، ومدتها اربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 09-02- 2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: سعود آل الشيخ، هذال العتيبي، نايف الحمدان، محمد المالكي، محمد العيسى، عمر نجار، خليل النمري، معاذ النعيم، محمد بن نادر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-02- 2025م، ومدتها اربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 09-02- 2029م.
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