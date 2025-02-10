102 مليون ريال أرباح «لجام للرياضة» في الربع الرابع من 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «العقارية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية