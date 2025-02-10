الاقتصاد

عمومية «العقارية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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عمومية «العقارية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-02- 2025م، ومدتها اربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 09-02- 2029م.

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والأعضاء المنتخبون هم: سعود آل الشيخ، هذال العتيبي، نايف الحمدان، محمد المالكي، محمد العيسى، عمر نجار، خليل النمري، معاذ النعيم، محمد بن نادر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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