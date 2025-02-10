شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"، عن الفترة من 17 يوليو 2024م إلى 31 ديسمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8,247,321.45 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 30,545,635.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.27 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.63%.
وأفادت بان نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-18 الموافق 2025-02-17.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8,247,321.45 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 30,545,635.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.27 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.63%.
وأفادت بان نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-18 الموافق 2025-02-17.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.