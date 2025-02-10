شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة عند 2890 دولارا للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلة مستوى قياسي جديد، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصُلب والألومنيوم، في تصعيد آخر لسياساته التجارية الحمائية.

وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.78% أو 22.4 دولار إلى 2910 دولارات للأوقية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق. ارتفاع أسعار الذهب ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 1% إلى 2888.78 دولار للأوقية، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، فيما استقرت عقود الفضة تسليم مارس عند 32.43 دولار للأوقية، بينما زاد السعر الفوري للبلاتين 0.48% إلى 983.14 دولار للأوقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، ما عزز مخاوف نشوب حرب تجارية عالمية بسبب سياساته. تعريفات ترامب الجمركية وخلال التصريحات، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم تبادلية على الدول التي تطبق تعريفات جمركية على وارداتها من الولايات المتحدة، وذلك بحلول الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين صدوربيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس على الترتيب، للحصول على معلومات أكثر حول آفاق التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم.