الاقتصاد

«بوبا العربية»: تجديد عقد التأمين الصحي لموظفي «سابك»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«بوبا العربية»: تجديد عقد التأمين الصحي لموظفي «سابك»

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أمس، تعميد الشركة للصناعات الأساسية (سابك) بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 05 يوليو 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن ما يقارب 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2024م.
وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2025م/2026م لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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