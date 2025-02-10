شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا العربية»: تجديد عقد التأمين الصحي لموظفي «سابك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أمس، تعميد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 05 يوليو 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن ما يقارب 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2024م.
وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2025م/2026م لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن ما يقارب 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2024م.
وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2025م/2026م لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.