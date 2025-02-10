شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفابت» تستثمر 75 مليار دولار في 2025 والذكاء الاصطناعي بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لشركة"ألفابت" سوندار بيتشاي إن الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" تخطط لعام آخر ذا مزايا إنفاق كبيرة في ظل استمرار الاهتمام في بناء قوى أفضل للذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. 75 مليار دولار.. إنفاق ألفابت الجديد أوضح بيتشاي ما يعنيه بانفاق أكبر وفق خطة للاستثمار:"نحن واثقون من الفرص المستقبلية ولتسريع تقدمنا نتوقع استثمار ما يقرب من 75 مليار دولار في عام 2025".

وجاء رقم الإنفاق الرأسمالي أعلى من التقديرات البالغة 59.73 مليار دولار لشركة "جوجل"، وفقًا لرأي شركة "فيسيبيل ألفا".

اقرأ أيضاً: جوجل تفرض عقوبات صارمة ضد التقييمات الزائفة في بريطانيا البنية التحتية للتقنية قالت شركة ألفابت إنها تتوقع أن تصل هذه النفقات إلى ما بين 16 مليار دولار و18 مليار دولار في الربع الأول.

ذكرت رئيسة الشؤون المالية أنات أشكينازي إن النفقات ستذهب بشكل عام إلى ”البنية التحتية التقنية في المقام الأول للخوادم تليها مراكز البيانات والشبكات”.

وجاء إعلان ألفابت بالتزامن مع تقرير أرباح الربع الرابع المختلط وهبوط الأسهم بنسبة 8% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات أرباح وول ستريت بمقدار 2 سنت للسهم لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات الإيرادات. سباق محموم على الذكاء الاصطناعي تسارع شركة ألفابت ومنافسيها من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى بناء مراكز البيانات باستخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

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وأعلنت شركة "ميتا" إنها تخطط لاستثمار ما بين 60 مليار دولار و65 مليار دولار هذا العام كجزء من جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي .

وقد تعهدت بإنفاق 80 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي في سنتها المالية الحالية. منافسة "ألفابت" و"ديب سيك" وقد أدى الارتفاع الأخير في نماذج "ديب سيك "مفتوحة المصدر الصينية إلى إثارة بعض المخاوف بشأن قوة المنافسة مع "ألفابت".

وهزت هذه المخاوف الأسواق المالية الأسبوع الماضي مما أدى إلى موجة بيع ساهمت في أسوأ خسارة في القيمة السوقية لشركة في يوم واحد في التاريخ وهي "إنفيديا" التي خسرت 600 مليار دولار.

وقد لفت العديد من الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الانتباه إلى الشركة الناشئة الصينية وتداعياتها عليهم حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا إن ديبسيك تظهر ”ابتكارات حقيقية” بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير" أليكس كارب إن نماذج الذكاء الاصطناعي المتنافسة تعني أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ”جهد مشترك” لتطوير التكنولوجيا بشكل أسرع.

وبالإضافة إلى عمليات التطوير، قالت شركة ألفابت إنها تتوقع نمو عدد الموظفين في عام 2025.