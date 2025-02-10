شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الدين بابا رئيسا تنفيذيا مكلفا لـ«عناية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أمس، على تعيين نصر الدين بابا بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف بديلا عن الرئيس التنفيذي المستقيل سلطان عبدالرؤوف.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 143/2025 بالتمرير بتاريخ 21/01/2025 م الموافق 21/07/1446هـ ولمدة ستة أشهر بناء على عدم ممانعة هيئة التأمين على التكليف بتاريخ 06/02/2025 م الموافق 07/08/1446 هـ.
وأضافت أن نصر الدين بابا حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة إيتون، ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز.
وأفادت بأن نصر الدين بابا تفوق خبرته 16 سنة في مختلف القطاعات، فيما يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي المالي في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 143/2025 بالتمرير بتاريخ 21/01/2025 م الموافق 21/07/1446هـ ولمدة ستة أشهر بناء على عدم ممانعة هيئة التأمين على التكليف بتاريخ 06/02/2025 م الموافق 07/08/1446 هـ.
وأضافت أن نصر الدين بابا حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة إيتون، ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز.
وأفادت بأن نصر الدين بابا تفوق خبرته 16 سنة في مختلف القطاعات، فيما يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي المالي في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.