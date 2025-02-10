شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «وسم» يوصي بزيادة رأس المال لدعم برنامج أسهم الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية