شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «وسم» يوصي بزيادة رأس المال لدعم برنامج أسهم الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 19,500,000 ريال إلى مبلغ 21,450,000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نسبة زيادة رأس المال 10%، منوهة بتغطية تلك الزيادة بتحويلها من رصيد الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال وذلك لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة: 1,950,000، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة: 2,145,000.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة عددها 195,000 سهماً لإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وذلك لتعزيز ولاء الموظفين كما يسهم هذا البرنامج في استقطاب الكفاءات وتحقيق معدلات نمو جيدة وفق خطة النمو التي تتبعها الشركة.
وتعتبر الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم برنامج أسهم موظفي الشركة مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نسبة زيادة رأس المال 10%، منوهة بتغطية تلك الزيادة بتحويلها من رصيد الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال وذلك لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة: 1,950,000، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة: 2,145,000.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة عددها 195,000 سهماً لإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وذلك لتعزيز ولاء الموظفين كما يسهم هذا البرنامج في استقطاب الكفاءات وتحقيق معدلات نمو جيدة وفق خطة النمو التي تتبعها الشركة.
وتعتبر الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم برنامج أسهم موظفي الشركة مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.