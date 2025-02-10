شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الشركة السعودية للكهرباء، عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدءا من اليوم، ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وعينت الشركة بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.

وأضافت أنها تعتزم إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.

وأفادت بان تاريخ قرار مجلس الإدارة 1446-06-16 الموافق 2024-12-17.

ونوهت بتحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة.

وأشارت إلى أن الهدف من الطرح لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.

ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.