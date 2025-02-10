شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وقف سك النقود من فئة "البنسات" لتكلفتها العالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد، إنه وجه وزارة الخزانة لوقف سك عملات جديدة من فئة البنس، مشيرًا إلى تكلفة إنتاج العملة التي تبلغ قيمتها سنتًا واحدًا.

صُمم أول بنس أمريكي في عام 1793 تحت اسم "Flowing Hair Cent"، وكان مصنوعًا من النحاس بالكامل. حمل هذا التصميم صورة رمزية لامرأة بشعر مُنساب على الوجه، وعُكس العملة حمل صورة سلسلة من الحلقات ترمز إلى الوحدة بين الولايات.

