شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب فى مصر تكشف سعر الذهب اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب، أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 بالسوق المصري، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

يفتتح سعر الذهب في مصر، تداولات الأسبوع اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، وسط توقعات بتغيرات في الأسعار مع فتح التداول على الذهب العالمي، عقب إغلاق الأونصة فوق 2861 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيها.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيه.

الأسعار المذكورة هي أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية وتختلف أسعار الذهب من محل لآخر كما تتغير أسعار الذهب بشكل لحظي.

وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.

شهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 2.56%، محققًا مكاسب تقدر بحوالي 100 جنيه مصري.