شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور لقمة العمل فى مجال الذكاء الصطناعى.. أبرزها توظيف التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

ينعقد مؤتمر القمة بشأن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي في الفترة من 10 إلى 11 فبراير في باريس، ويهدف المؤتمر الذي تشارك الهند في رئاسته إلى إرساء الأركان العلمية، وبلورة الحلول والمعايير التي تعزز استدامة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يخدم التقدم الجماعي والمصلحة العامة وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويجمع نحو 100 دولة وأكثر من ألف ممثل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، وقادة المنظمات الدولية، والرؤساء التنفيذيون، وممثلون عن الأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء المجتمع المدني.

وتركز قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى على خمسة محاور أساسية هى: توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة المصلحة العامة؛ وتكنولوجيا الذكاء اصطناعى الآمن الجدير بالثقة؛ ومستقبل العمل، والابتكار والثقافة؛ وحوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عالميًا.

كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات الهامة مع بعض من مسئولي الشركات الفرنسية على هامش فعاليات القمة يبحث خلالها الفرص الاستثمارية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيلتقى مسئولي عدد من المؤسسات الدولية لمناقشة فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى تم إعدادها باستخدام نهج تشاركى، حيث شارك خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مناقشات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى للصالح العام، بالإضافة إلى اجتماعات حول حوكمة التكنولوجيا.