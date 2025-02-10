ننشر آخر تحديث لسعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاثنين 10-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.20 جنيه للشراء ،و 50.34 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.20 للشراء من البنك المركزي اليوم الاثنين 10-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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