شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اليوم الأثنين 10 فبراير 2025 سعر الدولار الأمريكي وفق لأخر تحديث معلن أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع . وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

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