شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدة "خدمة كبار العملاء" بهيئة الاسثثمار والخدمات التى تقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إنشاء وحدة الخدمات المميزة Premier Unit "خدمة كبار العملاء" بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين في أقل مدة زمنية وبأفضل جودة وإزالة البيروقراطية في جو من الرحابة والرفاهية، ويقوم المستثمر بالانتظار لحين إنهاء خدماته مقابل رسوم تقدر بنحو 5000 جنيهاً (خمس الاف جنيهاً).

وتقوم هذه الوحدة بتقديم جميع الخدمات التي تقدم بالمركز الرئيسي لخدمات المستثمرين بما فيها جميع الجهات المساعدة اللازمة لاعتماد العقود مثل نقابة المحامين، والرقابة المالية، والشهر العقاري، والغرفة التجارية، والسجل التجاري.

ومن أهل الخدمات التي تقدمها الوحدة:

1.تأسيس الشركات بكافة اشكالها القانونية (فردى- اشخاص- أموال) بالإضافة إلى المساعدة في اعداد الشهادات البنكية وشهادة عدم الالتباس وكتابة نموذج الاستعلام الأمني.



2.تأسيس الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بعد موافقة إدارة المناطق (التحول- الاندماج- الانقسام).

3.اعتماد جميع مجالس الإدارة والجمعيات العادية.

4.اعداد المذكرات للشركات التي تستوجب العرض على السادة المستشارين القانونيين للرئيس التنفيذي للهيئة قبل الاعتماد.

5.اعتماد الجمعيات الغير عادية والاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني ومجالس الإدارة بزيادة رؤوس الأموال لجميع أنواع الاشكال القانونية للشركات (منشأة- اشخاص- أموال).

6.توصية الاقامات والتابعات وتصاريح العمل في نفس اليوم مع التأشير في جواز السفر بالإقامة.

7. توصيات الجمارك والضرائب.

8. تداولات الأسهم.

9. خدمات لجان بدء النشاط والموقف التنفيذي.