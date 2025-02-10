شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ نيسان نورث أمريكا على 25% من حصص تشارجسكيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اخطارا من شركة نيسان نورث أمريكا إنه يفيد برغبتها في الاستحواذ على نسبة 25% من إجمالي حصص شركة تشارجسكيب إل إل سي.

وتتبع شركة نيسان نورث أمريكا إنك لشركة نيسان موتور كوربوريشن، وتعمل الأخيرة في سوق تصميم كل من سيارات الركاب والسيارات الخفيفة وتطويرها وبيعها على مستوى العالم.

وتقدم شركة تشارجسكيب خدمات الشبكات (Grid services) عن طريق جمع بيانات المركبات الكهربائية، وتعمل الشركة حصريًا في أمريكا الشمالية.

وقبل أيام أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدة طلبات للاستحواذ، ضمت كلا من استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، وطلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، وطلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.