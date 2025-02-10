شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث السعر الدولار اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية تطورات ملحوظة. وينشر الخليج 365 اليوم الأثنين 10 فبراير 2025 سعر الدولار الأمريكي وفق لآخر تحديث معلن أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع . وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

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