شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول على رأس قائمة السلع التى تراجعت وارداتها فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم الواردات المصرية التي تراجعت قيمتها في شهر نوفمبر الماضي، مقابل مثيلتها من العام السابق له 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن منتجات البترول جاءت في صدارة قائمة السلع التي تراجعت في الفترة المذكورة حيث بلغت قيمتها نحو 581 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 726 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 19.9%، يليه مواد أولية من حديد أو صلب وبلغت قيمة وارداته نحو 352 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 411 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 14.5%.

وتضمنت قائمة الواردات أيضا كلا من واردات القمح والتي بلغت قيمتها نحو 288 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 364 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته نحو 20.7%، إلى جانب واردات اللدائن بأشكالها الأولية والتي بلغت قيمتها نحو 253 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 293 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 13.9٪.

وكانت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت أن قيمة العجز فى الميـزان التجـارى بلغت 3.71 مليـار دولار خــلال شهر نوفمبر الماضي، مقابـل 3.69 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العـام السابـق 2023 بنسبـة زيادة بلغت 0.5٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 6.3٪ حيث بلغت 3.56 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابـل 3.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.