شكرا لقرائتكم خبر عن "باهظ الثمن".. مواطنون أمريكيون يشكون من ارتفاع أسعار البيض والان نبدء بالتفاصيل

أسعار البيض في أمريكا

سعر البيض باهظ

إعدام أكثر من 21 مليون دجاجة بيّاضة

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق الأمريكية حاليًا ارتفاعًا في سعر البيض، ما يثير حيرة المستهلكين الذين اعتادوا إنفاق القليل على هذا الغذاء الأساسي.يأتي هذا مع عودة ظهور وباء إنفلونزا الطيور الذي يتفشى في الولايات المتحدة منذ عام 2022.في واشنطن وضواحيها، غالبا ما تكون الرفوف المخصصة للبَيض في محلات السوبرماركت فارغة أو شبه فارغة.وتحدد بعض المتاجر عدد الصناديق المسموح ببيعها لكل عميل لتجنب النقص، ولاحظ المستهلكون في كل مكان الارتفاع الكبير في الأسعار.وتقول الطالبة سامانثا لوبيز (26 عاما)، في أحد متاجر السوبرماركت في العاصمة الأمريكية إن البيض "أصبح باهظ الثمن"، مضيفة "إنه أمر صعب للغاية ميزانيتي للطعام محدودة للغاية أصلا".وفي جنوب البلاد، في ولاية فلوريدا تحديدًا، الوضع مشابه. وتقول بلانش دي خيسوس المقيمة في ميامي، "البيض ضروري، فهو مغذّ للغاية لكن من الصعب شراؤه لأن سعره باهظ للغاية (...) إنه أمر مؤسف حقا".ولتبرير هذه الزيادة في الأسعار، لا تتردد محلات السوبرماركت في وضع ملصقات في الممرات، كما الحال في متجر بواشنطن.وكُتب على أحدها "قد تلاحظون زيادة في سعر البيض بسبب وباء إنفلونزا الطيور المتفشي أخيرًا في غرب البلاد الأوسط"، القلب الزراعي للولايات المتحدة.ووفق أحدث تقرير صادر عن القطاع نشرته وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، أعدمت أكثر من 21 مليون دجاجة بيّاضة منذ بداية العام الماضي بسبب وباء إنفلونزا الطيور، بينها 13,2 مليونا منذ ديسمبر.وتوضح جايدا تومسون، الخبيرة في هذا الموضوع والأستاذة في جامعة أركنسا "إذا لم تكن هناك دجاجات بيّاضة، فلن يكون هناك بيض، ما يؤدي إلى نقص العرض وارتفاع الأسعار بفعل ديناميات العرض والطلب".إلى ذلك، ووفق وزارة الزراعة، فإن بعض "تجار التجزئة المتضررين... يُبقون الأسعار عند مستويات مرتفعة قياسية أو بما يقرب منها لتقليل الطلب".