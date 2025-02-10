شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه بالقابضة للكهرباء بوقف عمل لجان التفتيش بشركات التوزيع لحين البت فى قراراتها والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اتجاه بالشركة القابضة لكهرباء مصر بوقف عمل لجان التفتيش التجارى بالقطاع المالى و التجارى بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، والاكتفاء بعمل زيارات ميدانية وتوجيه العاملين بالشركات فقط.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتجاه نحو وقف عمل لجان التفتيش على القطاعات التجارية بشركات التوزيع جاء نتيجة لجوء عدد كبير من العاملين بشركات التوزيع للقضاء بعد صدور قرارات تعسفية ضدهم من قبل لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة، موضحا أن معظم الذين لجأوا للقضاء حصلوا على أحكام بوقف قرارات القابضة ضدهم لعدم قانويتها.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حريص على أن لا يتعرض لأى ظلم أو اضطهاد يؤثر سلبا على مستوى الأداء داخل شركات توزيع الكهرباء ال9 ، مشيرا إلى أن لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت عدد من القرارات خلال الفترة الماضية ضد عدد من العاملين كان لها تأثير سلبي على أداء شركات التوزيع نتيجة تضارب هذه القرارات مع القواعد التى يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك فى اللوائح التجارية.