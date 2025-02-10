شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يترقبون افتتاح الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع وسط تقلبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تفتتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء اليوم الأحد إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك وسط تقلبات سوقية مستمرة، وفق ما ذكرت صحيفة إنفيستورز بيزنس دايلي الأمريكية. تقلبات في الأسهم الأمريكية شهدت أسواق الأسهم ارتفاعًا وهبوطًا خلال الأسبوع وسط تطورات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب والأرباح الضخمة والبيانات الاقتصادية.

وفي النهاية، تراجعت المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر ناسداك إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي بنهاية الأسبوع المنصرم.

ومن بين تقارير الأرباح البارزة هذا الأسبوع: روبن هود وسبوتيفاي وريدإيت وغيرهم.

كما سوف يطالع المستثمرون أيضًا تقارير مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير.

اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي تراجعت أسواق الأسهم الاثنين الماضي بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثم ارتفعت خلال معظم الأسبوع قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الجمعة بسبب توقعات التضخم المرتفعة وتجدد الحديث عن الرسوم الجمركية من جانب ترامب.

اقرأ أيضاً: 5 توقعات لسوق الأسهم الأمريكية في 2025.. وهذه أفضل الشركات

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% في تداولات الأسبوع الماضي في سوق الأسهم وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليهبط بنسبة 1.4% يوم الجمعة إلى ما دون خط الخمسين يومًا.

رغم ذلك فإن مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وحتى ناسداك ليست بعيدة عن مستوياتها القياسية المرتفعة ولكن مؤشر ناسداك يأتي بأقل من خط الخمسين يومًا في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريب من هذا المستوى الرئيسي.

مع وجود المؤشرات عند مستويات رئيسية من السهل أن يبدو السوق صاعدًا أو هابطًا في أي يوم لكن قد تتجه الأسواق إلى تخفيف التغييرات والصعود.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس إلى 4.48% بعد أن سجل أدنى مستوى في عام 2025 عند 4.4% خلال الأسبوع. تدهو أسهم "تسلا" انخفضت أسهم "تسلا" الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في عام 2025 مما أثار قلق وحفيظة المستثمرين.

انخفض سهم تسلا بنسبة 10.6% خلال الأسبوع إلى 361.62 مسجلاً أدنى مستوى له في شهرين.

أصبحت الأسهم الآن أقل بنسبة 26% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 ديسمبر عند 488.54 نقطة شراء.

وانخفضت مبيعات شركة تسلا في أوروبا مع بداية عام 2025 في علامة على أن التصريحات السياسية المتزايدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تضر بالعلامة التجارية هناك وكذلك في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ربما تضاءل بعض الشيء التفاؤل الذي غذاه ماسك بشأن سيارات الأجرة الروبوتية من تسلا.

تظل سوق الأوراق المالية متقلبة وتتحكم فيها عناوين الأخبار ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تحديًا للمستثمرين لكن هناك ما يكفي من القوة لجذب المتداولين في وقتٍ تميل فيه الأسهم الرائدة لتمثيل أفضل على المؤشرات الرئيسية وربما يكون هذا الأسبوع أفضل في الأداء.