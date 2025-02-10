شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 10-2-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره اليوم الاثنين 10-2-2025 امام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.