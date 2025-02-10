شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 9- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأحانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصريين للاستثمار والتنمية والعمرانية، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأحانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3 مليارات ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.8 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.79%، والعرب على 4.11%، واستحوذت المؤسسات على 13.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 109.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

واستقر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1948 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 4 ملايين سهم، 14 سهمًا، 140 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 40 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 5 ملايين سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 53 ألف سهم، 60.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 150 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 8.6 مليون سهم، 127.1 ألف سهم، 517.9 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 40 ألف سهم، 50 ألف سهم، 37.9 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 419.6 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب.



أسهم خزينة

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 450 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 480 ألف سهم خزينة.

صفقات

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن شراء المساهم بيتر فوزي فؤاد بخيت عدد 50 مليون سهم بسعر 0.2696 جنيه بقيمة إجمالية 13.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.8367% إلى 4.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، عن شراء المساهم عمر أحمد عاطف قناوي عدد 4 ملايين سهم بسعر 0.888 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 2.36% إلى 3.073%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية، عن شراء المساهم كمال نجيب كمال حسنين هلال عدد 120 ألف سهم بسعر 2.633 جنيه بقيمة إجمالية 316 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.97% إلى 5.08%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن شراء المساهم مصطفى محمد علي عبد المنعم عدد 40 ألف سهم بسعر 1.02 جنيه بقيمة إجمالية 40.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.904% إلى 5.001%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عن بيع المساهم عبير السعيد إبراهيم علي عدد 250 ألف سهم بسعر 2.731 جنيه بقيمة إجمالية 682.7 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 15.2% إلى 14.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مبيعات بلغت 50.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 30.3 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 66%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 2.53 مليار جنيه، وبهامش صافي الربح 26%، وسجلت الشركة إلغاءات مبيعات بمليار جنيه خلال عام 2024، وهو ما يمثل 2% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، صافي دخل من العائد 15.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح السنة المالية 9 مليارات جنيه مقارنة مع 4.7 مليار جنيه، ووافق مجلس إدارة المصرف على انضمام الدكتور أحمد درويش إلى عضوية مجلس إدارة البنك، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" من 75 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.

حققت الشركة العربية للمحابس، صافي مبيعات بلغت 21.3 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة انخفاض 7%، وبلغ صافي الربح المحقق 2.7 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 85%.

حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة انخفاض قدره 12.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 495 مليون جنيه مقارنة مع 5.5 مليار جنيه، بانخفاض بنسبة 90.9%.

حققت الشركة العربية للصناعات الهندسية، صافي مبيعات بلغت 238.8 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة انخفاض 16.52%، وبلغ صافي الربح المحقق 53.9 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 14.16%.

حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.051 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 706.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 49%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 245.8 مليون جنيه مقارنة مع 120.5 مليون جنيه بنسبة نمو 103.9%.

ايجيترانس

أعنت شركتا ايجيترانس ونافذة، عقدًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمواجهة التكدس والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد، من خلال إطلاق منصة "نافذة مصر" لرقمنة وتعزيز عمليات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ المصرية، وسيبلغ رأس مال الشركة 60 مليون جنيه، مقسمة ما بين 70% من الأسهم لشركة نافذ الدولية، و30% لشركة إيجيترانس.